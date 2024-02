Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der B254

Alsfeld (ots)

Am Dienstag, den 20.02.2024, gegen 17.25 Uhr, kam es auf der B254, zwischen Renzendorf und Altenburg, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen. Nach der Ortslage Renzendorf überholte der 40-jährige ukrainische Fahrzeugführer mit seinem Pkw trotz Gegenverkehr einen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer. Hierbei kam der Unfallverursacher in den Gegenverkehr, streifte einen entgegenkommenden Kleintransporter aus dem Landkreis Fulda und kollidierte anschließend frontal mit einem Opel Astra aus dem Vogelsbergkreis. Der Unfallverursacher sowie der 22-jährige Opel-Fahrer wurden durch den Zusammenstoß verletzt und zur weiteren medizinischen Betreuung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung war die B254 für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 18.000 EUR geschätzt.

