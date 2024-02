POL-OH: Verkehrsunfall auf der BAB-Anschlussstelle Fulda-Mitte durch verlorene Ladung

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Falsche Bankmitarbeiter Alheim. Unbekannte Betrüger gaben sich am Freitagnachmittag (16.02.) gegenüber einem 33-jährigen Mann aus Alheim am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Durch geschickte Gesprächsführung überzeugte der Schwindler den Alheimer, seine Online-Zugangsdaten zum Bankportal zu nennen. In der Folge kam es dann zu mehreren ...

mehr