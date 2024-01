Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Kindertagesstätte; Brand

Trochtelfingen (RT): In den Gegenverkehr gerutscht

Ein Leichtverletzter und zwei vermutlich schrottreife Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der L 385 kurz vor dem Ortseingang von Hausen ereignet hat. Ein 38-Jähriger war gegen 6.20 Uhr bei winterlichen Straßenbedingungen mit seinem Nissan Transporter auf der Landesstraße von Mägerkingen kommend unterwegs. Vor dem Ortseingang Hausen verstärkte sich die Glätte aufgrund des gefrierenden Regens, weshalb er seine Geschwindigkeit weiter verringerte. In der Rechtskurve vor dem Ortsbeginn verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, wobei das Heck des Transporters nach links ausbrach und seitlich gegen einen entgegenkommenden Audi A4 eines 59-Jährigen krachte, der keinerlei Chancen mehr hatte, zu reagieren. Beide Fahrer wurden im Anschluss von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht und ambulant behandelt. Während der Nissan-Fahrer unverletzt bleib, erlitt der Fahrer des Audi leichte Verletzungen. Beide Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von 15.000 Euro beim Nissan und 20.000 Euro beim Audi entstanden war, mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Zwiefalten (RT): Mit Mauer kollidiert

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Einmündung Schulstraße/Mauerstraße entstanden. Ein 46-Jähriger war gegen 4.20 Uhr mit seinem VW auf der Schulstraße in Richtung Mauerstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung wollte er nach links abbiegen. Dabei kam er mit dem Wagen auf der glatten Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Der 46-Jährige erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Der VW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Kindertagesstätte eingebrochen

In eine Kindertagesstätte im Echterdinger Hainbuchenweg ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, sieben Uhr, gelangte der bislang unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster ins Innere. Anschließend verwüstete er mehrere Räumlichkeiten, zerstörte sämtliche Computer und ließ Bargeld mitgehen. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Nürtingen (ES): Rauchmelder und Anwohner verhindern Schlimmeres

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagmorgen zu einem Mehrfamilienhaus in der Heiligkreuzstraße ausgerückt. Ein Anwohner hatte gegen 8.15 Uhr den Notruf gewählt, nachdem er den Alarm eines Rauchmelders bemerkt hatte. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an. Sie brachten die in der verrauchten Wohnung befindliche Seniorin ins Freie. Mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung wurde die Frau anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Zudem löschten die Wehrleute einen Tisch, auf dem aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen war, und lüfteten die Wohnung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen. (rd)

Winterlingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von zirka 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Winterlingen entstanden. Ein 61-Jähriger war kurz nach 10.30 Uhr mit einem Opel Vivaro auf der Schillerstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Römerstraße hielt er zunächst an. Beim Losfahren, um die Kreuzung geradeaus zu überqueren, kam es zur Kollision mit dem von links, auf der Vorfahrtsstraße kommenden VW einer 66 Jahre alten Frau. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

