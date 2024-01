Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; 33-Jährigen verprügelt

Reutlingen (ots)

Neuhausen (ES): Fußgänger auf Zebrastreifen angefahren

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag in Neuhausen erlitten. Eine 59-Jährige war gegen 17.20 Uhr mit einem Toyota Aygo von der Esslinger Straße herkommend nach rechts auf die Bahnhofstraße abgebogen. Kurz nach der Einmündung übersah sie einen dunkel gekleideten, 47 Jahre alten Fußgänger, der den dortigen Zebrastreifen von links herkommend überquerte und es kam zum Zusammenstoß. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste der Verletzte mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. An dem Pkw war ein Schaden in Höhe von zirka 1.000 Euro entstanden. (ms)

Esslingen (ES): Unfall mit verletztem Radfahrer

Mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen musste ein verletzter Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Ein 35-Jähriger war kurz vor 15.30 Uhr mit einem VW auf der Blumenstraße unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Hindenburgstraße geradeaus überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 57 Jahre alten Radfahrers, der von der Innenstadt herkommend auf der Hindenburgstraße, einer Fahrradstraße, unterwegs war. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der Radler zu Boden. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

Filderstadt (ES): Radfahrer bei Unfall verletzt

Nichtbeachten der Vorfahrt "Rechts vor Links" ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer am Montagnachmittag verletzt worden ist. Der 29-jährige Radler befuhr kurz nach 16.30 Uhr die abschüssige Rudolfstraße in Richtung Ulrichstraße. An der dortigen Kreuzung kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Citroen eines 72 Jahre alten Mannes. Durch den Aufprall wurde der 29-Jährige von seinem Rad abgewiesen und verletzte sich hierbei. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.500 Euro geschätzt. (ms)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Auf dem Zebrastreifen angefahren

Nach derzeitigen Kenntnissen leicht verletzt wurde eine Fußgängerin am Dienstagmorgen auf der Uhlbergstraße. Ein 32-Jähriger war gegen sieben Uhr mit seinem Peugeot auf der Uhlbergstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen übersah er die 50 Jahre alte Frau, die auf Höhe der Kirche den Fußgängerüberweg von links kommend überquerte und erfasste sie mit seinem Wagen auf dem Zebrastreifen. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Peugeot-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden an seinem Wagen wird auf etwa 700 Euro geschätzt. (cw)

Ofterdingen (TÜ): Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt (Zeugenaufruf)

Zwei Fußgänger sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Ofterdingen zum Teil schwer verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen zufolge wollten eine 44 Jahre alte Frau und ein 43-jähriger Mann gegen 17.50 Uhr die Aspergstraße in Richtung Zeppelinstraße am dortigen Fußgängerüberweg queren. Eine Autofahrerin, die ortseinwärts unterwegs war, hielt deshalb an, um sie passieren zu lassen. Die Fußgänger mussten jedoch aufgrund eines in Richtung B 27 fahrenden Transporters etwa fahrbahnmittig anhalten. Nachdem der Transporter den Zebrastreifen passiert hatte, liefen sie weiter, worauf die 44-Jährige frontal vom ebenfalls in Richtung Bundesstraße fahrenden VW Golf einer 37 Jahre alten Frau erfasst wurde. Die Fußgängerin wurde auf die Motorhaube aufgeladen und in der Folge auf die Straße abgeworfen. Sie musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Dem 43-Jährigen war es noch gelungen, nach hinten zu springen. Er zog sich augenscheinlich leichte Verletzungen zu und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. In die Unfallermittlungen der Verkehrspolizei wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen ein Sachverständiger einbezogen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (mr)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Mann verprügelt und schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen drei Männer, die am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Kientenstraße einen 33-Jährigen verprügelt haben sollen. Noch sind die Hintergründe und der genaue Hergang der mutmaßlichen Auseinandersetzung unklar. Bisher ist lediglich bekannt, dass der 33-Jährige offenbar im Eingangsbereich des Supermarkts auf drei ihm flüchtig bekannte Männer traf und im Zuge nachfolgender Tätlichkeiten schwere Gesichtsverletzungen erlitt. Der 33-Jährige musste vom alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert und stationär aufgenommen werden. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Täterhinweisen nach. In diesem Zusammenhang wird ein noch unbekannter Zeuge gesucht, der auf das Geschehen aufmerksam wurde und schlichten wollte. Dieser und andere Zeugen werden gebeten, sich unter 07432/955-0 bei der Polizei zu melden. (ak)

Winterlingen (ZAK): Unfälle aufgrund von Blitzeis

Auf der L415 und der K7174 ist es am Montagabend zu mehreren Verkehrsunfällen aufgrund von Blitzeis gekommen. Ein 31-Jähriger war gegen 22 Uhr mit seinem Seat auf der Landesstraße zwischen Harthausen und Veringenstadt unterwegs, als er kurz vor der Kreisgrenze wohl aufgrund der plötzlichen Glätte die Kontrolle über seinen Wagen verlor und mit diesem nach links von der Straße abkam. Kurze Zeit später befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Mercedes denselben Streckenabschnitt und prallte mit diesem gegen die rechten Leitplanken. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der glatte Streckenabschnitt von rund 400 Metern wurde von der Straßenmeisterei abgestreut und konnte kurz vor Mitternacht wieder befahren werden.

Auch auf der K7174 zwischen Benzingen und Veringendorf kam es am Abend auf einer Strecke von zirka 300 Metern zu zwei Verkehrsunfällen aufgrund von Blitzeis. Ebenfalls gegen 22 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Skoda die Kreisstraße von Benzingen in Richtung Veringendorf und rutschte auf der glatten Straße in den Graben. Mit einem geschätzten Sachschaden von etwa 7.000 Euro musste der Pkw abgeschleppt werden. Ein entgegenkommender 21-Jähriger verlor gegen 22.30 Uhr die Kontrolle über seinen Renault und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der Schaden wird mit rund 1.000 Euro beziffert. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die Streuarbeiten. Gegen 0.20 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. (rd)

Winterlingen (ZAK): Unfall beim Abbiegen

Ein Schaden in Höhe von rund 18.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag bei Winterlingen entstanden. Eine 61-Jährige war gegen 17.20 Uhr mit einem Jeep Cherokee auf der B 463 von Straßberg herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen in Richtung Winterlinger Straße übersah sie den entgegenkommenden Seat Ibiza einer 27 Jahre alten Frau. Nach der anschließenden Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 27-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Sie benötigte jedoch keinen Rettungsdienst und wollte, falls erforderlich, sich selbst zum Arzt begeben. (ms)

