POL-GM: Missglückter Überholvorgang führte zum Frontalzusammenstoß

Wiehl (ots) - Unbekannte sind zwischen 18 Uhr am Dienstag (9. Januar) und 9 Uhr am Mittwoch in ein Café im Wiehlpark eingebrochen. Die Einbrecher schlugen ein Loch in eine Fensterscheibe und gelangten dann durch das Schiebefenster in das Café. Die Diebe entkamen mit zwei iPads sowie Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern ...

mehr