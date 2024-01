Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Reichshof (ots)

Am Mittwoch (10. Januar) kam es auf einem Verbindungsweg zwischen den Ortslagen Wildbergerhütte und Eichholz zu einem Zusammenstoß zwischen einem 36-jährigen Radfahrer und einer 66-jährigen Fußgängerin. Die 66-Jährige aus Reichshof ging um 11 Uhr auf dem Weg in Richtung Eichholz als sich von hinten der Radfahrer näherte und klingelte. In dem Moment, als sie Platz machen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Durch die Kollision verletzte sich der Radfahrer aus Reichshof und die Fußgängerin leicht. Die Beamten bemerkten in der Atemluft des 36-Jährigen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Der Radfahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Zudem musste er eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell