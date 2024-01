POL-GM: Führerschein nach Verkehrsunfallflucht beschlagnahmt

Gummersbach (ots) - In der Zeit zwischen dem 3. und dem 8. Januar sind Einbrecher in einen Sanitärbetrieb an der Nochener Straße eingestiegen und haben Werkzeuge und Arbeitsmaterial gestohlen. Die Täter drangen über ein Fenster in einen Lagerraum der Firma ein und nahmen Kupferrohre, sonstige Arbeitsmaterialien und akkubetriebene Werkzeuge der Marke Hilti mit. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt ...

