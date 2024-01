POL-GM: Einbruch in Sanitärbetrieb

Gummerbach (ots) - Zwischen 21 Uhr am Samstag (6. Januar) und Montagmorgen haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft an der Moltkestraße Bargeld erbeutet. Um in das Geschäft zu gelangen, bedienten sich die Einbrecher zunächst einer Mülltonne, um an ein in etwa zwei Meter Höhe gelegenes Oberlicht auf der Rückseite des Gebäudes zu gelangen. Nachdem sie das Oberlicht öffnen konnten, stiegen sie ...

