Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholfahrt endete an Hausecke

Bergneustadt (ots)

Über zwei Promille zeigte ein Alkoholvortest bei einem Autofahrer an, dessen Fahrt am frühen Sonntagmorgen (7. Januar) an einer Hauswand endete. Der 36-Jährige aus Bergneustadt befuhr gegen 05.00 Uhr die Bundesstraße 55 in Bergneustadt-Wiedenest und wollte nach links in die Straße "In der Bockemühle" abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen VW, der zunächst den Metallzaun eines Grundstückes im Einmündungsbereich durchbrach und anschließend mit großer Wucht gegen eine Hausecke stieß. An dem VW entstand ein Totalschaden, der 36-Jährige überstand den Unfall ohne Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein Alkoholvortest brachte einen Wert von über zwei Promille zutage, weshalb eine Blutprobenentnahme erfolgte. Eine in solchen Fällen übliche Sicherstellung des Führerscheins konnte die Polizei allerdings nicht durchführen, da der Bergneustädter nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell