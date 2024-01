Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Unfall mit Fußgänger weitergefahren

Waldbröl (ots)

Nach einem Unfall am Samstagabend (6. Januar) an der Einmündung Vennstraße/Gartenstraße sucht die Polizei nach einer Unfallbeteiligten sowie einem Zeugen des Vorfalls. Gegen 20.10 Uhr war ein 30-jähriger Fußgänger auf der Gartenstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs und passierte dabei die Einmündung mit der Vennstraße. Aus dieser kam zu diesem Zeitpunkt ein weißer Mercedes GLA, der nach rechts auf die Gartenstraße einbiegen wollte. Der Mercedes stoppte zunächst wegen eines querenden Autos auf der Gartenstraße und fuhr in dem Moment los, als sich der 30-Jährige direkt vor dem Fahrzeug befand. Es kam zu einer leichten Kollision, wobei der Fußgänger leichte Verletzungen davontrug. Die etwa 25 Jahre alte Fahrerin des Mercedes unterhielt sich anschließend kurz mit dem 30-Jährigen, setzte ihre Fahrt aber anschließend fort. Neben der Fahrerin sucht die Polizei auch nach einem Zeugen, der mit einem roten Auto hinter dem Mercedes gefahren war.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell