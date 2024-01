POL-GM: Kupferdiebe verursachen Wasserschaden

Hückeswagen (ots) - Unbekannte sind zwischen 16 Uhr am Donnerstag (4. Januar) und 6 Uhr am Freitag in eine Werkshalle in der Heinrich-Schicht-Straße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in die Halle. Dort hebelten sie eine Tür zu einem Aufenthaltsraum sowie drei Spinde auf. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. ...

