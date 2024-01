Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrräder gestohlen

Hückeswagen (ots)

Diebe haben am Donnerstag und Freitag (4./5. Januar) zwei Fahrräder in der Straße "An der Schloßfabrik" gestohlen. Ein graues Herrenfahrrad der Marke Peugeot entwendeten die Unbekannten am Donnerstag (4. Januar) zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr. Das Fahrrad stand abgeschlossen an einem Fahrradständer vor einem Fitnessstudio. Zwischen 8 Uhr und 10.30 Uhr am Freitag (5. Januar) entwendeten Diebe ein weiteres Fahrrad. Das Mountainbike der Marke Bulls war ebenfalls an dem Fahrradständer angeschlossen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell