Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsbeeinträchtigungen durch Bauernproteste

Oberbergischer Kreis (ots)

Am Montag (08. Januar 2024) und Dienstag (9. Januar) sind im Oberbergischen Kreis eine Reihe von Versammlungen im Zusammenhang mit den derzeitigen Bauernprotesten angemeldet. Dies wird voraussichtlich bereits ab den frühen Morgenstunden mit zum Teil erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen einhergehen.

Hier ein Überblick über die derzeit angemeldeten Versammlungen, der auf unserer Internetseite https://url.nrw/Verkehr-8.1. bei Bedarf aktualisiert wird:

Montag, 08.01.2024

Gummersbach

Kundgebung auf dem Heiner-Brand-Platz vor der Schwalbe-Arena 11.55 Uhr bis ca. 13.15 Uhr

Bereits gegen 09.00 Uhr am Morgen wird die reguläre Verkehrsführung in der Steinmüllerallee in eine Einbahnstraßenregelung geändert, um Parkraum für Versammlungsteilnehmende zu schaffen. Ebenso wird die Hubert-Sülzer-Straße zwischen dem Kreisverkehr an der Steinmüllerallee und dem Kreisverkehr an der Wilhelm-Heidbreder-Straße für den Verkehr gesperrt. Busse des öffentlichen Personennahverkehrs können den Busbahnhof Gummersbach weiterhin anfahren.

Am Versammlungsort werden etwa 500 Teilnehmende auch aus angrenzenden Kommunen erwartet, die größtenteils mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen anreisen werden. Durch die An- und Abfahrt der Teilnehmenden ist im gesamten Kreisgebiet mit Behinderungen zu rechnen.

Engelskirchen

Kundgebung im Bereich der Autobahnanschlussstelle Engelskirchen 05.30 bis 15.00 Uhr

Im Bereich der Autobahnanschlussstelle ist eine Kundgebung im Bereich des Pendlerparkplatzes angemeldet. Die Auf- und Abfahrten werden nach Absprache zwischen der Versammlungsleitung und der Polizei freigehalten. Dennoch kann es aufgrund des erhöhten Aufkommens von landwirtschaftlichen Fahrzeugen zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Wiehl

Kundgebung im Bereich der Autobahnanschlussstelle Wiehl-Forst 05.30 bis 15.00 Uhr

Im Bereich der Autobahnanschlussstelle ist eine Kundgebung im Bereich des Pendlerparkplatzes angemeldet. Die Auf- und Abfahrten werden nach Absprache zwischen der Versammlungsleitung und der Polizei freigehalten. Dennoch kann es aufgrund des erhöhten Aufkommens von landwirtschaftlichen Fahrzeugen zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Radevormwald (Hückeswagen / Wipperfürth) Aufzug mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen 06.00 bis 07.30 Uhr

Die Versammlungsteilnehmenden stellen sich zunächst mit ihren Fahrzeugen am Fahrbahnrand der Bundesstraße 229 ab dem Kreisverkehr mit der Bundesstraße 483 in Richtung Halver auf (Fahrtrichtung Radevormwald). Anschließend fährt der Aufzug über die B 229 bis Radevormwald-Bergerhof und wendet im dortigen Kreisverkehr. In Radevormwald-Rädereichen endet der Aufzug.

Im Anschluss beabsichtigen die Teilnehmenden ohne Versammlungscharakter eigenständig über die B 483 in Richtung Hückeswagen zu fahren und die Fahrt zur Versammlung in Gummersbach fortzusetzen. Zwischenzeitlich steuern die Fahrzeuge einen Treffpunkt am Hallenbad Hückeswagen und anschließend am Raiffeisenmarkt in Wipperfürth an.

Bergneustadt

Kundgebung im Bereich Südring / Einmündung Baldenbergstraße 06.00 bis 08.00 Uhr

Ca. 50 Meter unterhalb der Einmündung ist eine Kundgebung im Bereich einer Einbuchtung angemeldet. Der Südring wird nach Absprache zwischen der Versammlungsleitung und der Polizei freigehalten. Dennoch kann es aufgrund des Aufkommens von landwirtschaftlichen Fahrzeugen zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Reichshof

Kundgebung auf dem Radweg der B 55, Am Pochwerk / Einmündung Autobahnzubringer 06.00 bis 08.00 Uhr

An der Einmündung zum Autobahnzubringer ist eine Kundgebung auf dem Radweg der B 55 angemeldet. Die B 55 als auch der Autobahnzubringer werden nach Absprache zwischen der Versammlungsleitung und der Polizei freigehalten. Dennoch kann es aufgrund des Aufkommens von landwirtschaftlichen Fahrzeugen zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Dienstag, 09.01.2024

Radevormwald

Aufzug mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen 06.00 bis 07.30 Uhr

Die Versammlungsteilnehmenden stellen sich zunächst mit ihren Fahrzeugen am Fahrbahnrand der Bundesstraße 229 ab dem Kreisverkehr mit der Bundesstraße 483 in Richtung Halver auf (Fahrtrichtung Radevormwald). Anschließend fährt der Aufzug über die B 229 bis Radevormwald-Bergerhof und wendet im dortigen Kreisverkehr. In Radevormwald-Rädereichen endet der Aufzug.

