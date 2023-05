POL-NOM: Berauscht am Steuer

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg OT Lütgenrode, Obere Dorfstraße / Bundesstraße 446, Mittwoch, 17.05.2023, 12.20 Uhr LÜTGENRODE (Wol) - Am Mittwoch gegen 12.20 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Oberen Dorfstraße in Lütgenrode. Ein 22-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg befuhr mit einem Pkw Skoda die Obere Dorfstraße und übersah, dass der vor ihm befindliche Pkw VW in Richtung örtlicher Tankstelle abbiegen wollte und die Geschwindigkeit dafür reduzierte. ...

