Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kontrollen an Grundschulen

Northeim (ots)

Northeim / Langenholtensen, Wilhelmstraße / Über dem Dorfe, Dienstag, 16.05.2023, 07.15 - 08.00 Uhr

NORTHEIM/LANGENHOLTENSEN - Verstöße festgestellt und verwarnt.

Am gestrigen Dienstag waren Beamtinnen und Beamte der Polizei Northeim an zwei Grundschulen zur Schulwegkontrolle.

Kontrolliert wurde der Verkehr vor den Schulen, da vermehrt Beschwerden über die Verkehrssituationen vor Ort eingingen. Durch den Verkehr und die damit einhergehenden Verstöße können potentiell Gefahren für die Schulkinder entstehen.

Insgesamt konnten bei den beiden Kontrollen elf Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Diese wurden bei den Kontrollen am gestrigen Tag mündlich verwarnt. An der Martin-Luther-Schule wurde fünf Mal im absoluten Halteverbot und drei Mal in zweiter Reihe geparkt. An der Schule im Kirchtal konnten drei Parkverstöße festgestellt werden.

Wir weisen darauf hin, dass auch in den nächsten Wochen vermehrt Schulwegkontrollen zu den typischen Anfahrts- und Abfahrtszeiten an den Schulen des Landkreises Northeim durchgeführt werden. Zudem werden in Zukunft die festgestellten Verstöße per Verwarn- oder Bußgeld geahndet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell