POL-NOM: Betrug

Northeim (ots) - Northeim, Wallstraße, Sonntag, 14.05.2023, 16.00 Uhr bis Dienstag, 16.05.2023, 19.30 Uhr NORTHEIM (Wol) - Kein Entwendungsschaden. Im Zeitraum von Sonntag ca. 16.00 Uhr bis Dienstag ca. 19.30 Uhr sind unbekannte Personen in ein Gebäude eines Kulturvereins in der Wallstraße in Northeim eingebrochen. Die unbekannten Personen konnten mit einem unbekannten Gegenstand eine Tür aufhebeln und gelangten so in das Gebäude. Diebesgut konnten sie nicht erlangen. ...

