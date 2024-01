POL-GM: Einbrecher flexen Terrassentür auf

Wipperfürth (ots) - Einbrecher haben sich zwischen 22 Uhr am 1. Januar und 12.45 Uhr am 3. Januar Zugang zu einer Imbissbude an der Beverstraße verschafft. Indem sie das Vorhängeschloss gewaltsam öffneten gelangten die Einbrecher in die Bude. Gestohlen wurde jedoch nichts. Hinweise zu dem Einbruch bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis ...

