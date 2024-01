Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kupferrohr von Zweiparteienhaus gestohlen

Wiehl (ots)

Auf Kupfer hatten es Diebe abgesehen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2./3. Januar) Regenrohre von der Hauswand eines Zweiparteienhauses in der Gartenstraße in Oberwiehl gestohlen haben. Zwischen 22 Uhr und 8 Uhr entwendeten die Unbekannten das etwa drei Meter lange Metallrohr und entkamen unerkannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell