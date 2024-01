Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schlechter Start ins neue Jahr

Nümbrecht (ots)

Auf der L 95 in Nümbrecht-Grötzenberg ist am Neujahrsmorgen gegen 5 Uhr eine 24-jährige Nümbrechterin mit ihrem Ford von der Fahrbahn abgekommen. In Höhe der Einmündung "Im Alten Garten" in Fahrtrichtung Winterborn verlor die 24-Jährige in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle und kollidierte erst mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit der Leitplanke. Anschließend flüchtete sie vom Unfallort. Zeugen informierten die Polizei. Anhand des abgelesenen Kennzeichens und der guten Personenbeschreibung ermittelte die Polizei die 24-Jährige als Fahrerin. Da sie unter Alkoholeinfluss stand musste sie eine Blutprobe sowie ihren Führerschein abgeben. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell