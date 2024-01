Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrerin bei Kollision schwerverletzt

Lindlar (ots)

Schwere Verletzungen hat am Samstag (30. Dezember) eine 32-jährige Motorradfahrerin erlitten. Ein 74-jähriger Mann aus Lindlar war um 14:55 Uhr auf der K24 in Richtung Schmitzhöhe unterwegs und wollte links über die Einmündung K38 wenden. Als er wieder auf die K24 einfuhr kam es zur Kollision mit der Motorradfahrerin, die hinter einem anderen Motorrad auf der K24 in Richtung Lindlar unterwegs war. Die 32-jährige Frau aus Kürten stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

