POL-PPKO: B49 - Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall (Meldung von 13.54 Uhr)

Koblenz (ots)

Heute Nachmittag kam es gegen 12.55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B49, etwa in Höhe des Mühlenbacher Hofs.

Nach derzeitigem Stand kam es in diesem Bereich zur Kollision zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Vermutlich ist das Fahrzeugheck einer 54-jährigen Fahrerin witterungsbedingt auf schneebedeckter Fahrbahn seitlich ausgebrochen und mit dem entgegenkommenden Fahrzeug (von Neuhäusel in Richtung Koblenz fahrend) kollidiert. Die Fahrerin wurde durch den Anstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 69-jährige Fahrer des zweiten beteiligten Fahrzeugs wurde ebenfalls schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert.

Zur Unterstützung der Ursachenermittlungen wurde ein Gutachter einbezogen. Beide Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit.

Wir bitten von weiteren Anfragen abzusehen. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauern voraussichtlich noch bis ca. 17.30 Uhr an.

