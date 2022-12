Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Gotha (ots)

Am 05. Dezember, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 22.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in einer Tiefgarage in der Straße "Bürgeraue". Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen geparkten Toyota Kleinbus und entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Verkehrsunfall gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0300813/2022) entgegen. (jd)

