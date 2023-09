Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugen verhindern Flucht

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Ochtruper Straße;

Tatzeit: 25.09.2023, 16.30 Uhr;

Einen mutmaßlichen Ladendieb festgehalten haben zwei Zeugen am Montag in Gronau. Der zunächst Unbekannte hatte sich in einem Baumarkt Werkzeuge aus der Auslage genommen und in seiner Kleidung verstaut. Ohne zu bezahlen, wollte er das Geschäft an der Ochtruper Straße verlassen. Zwei Zeugen stellten sich dem Mann in den Weg und hielten ihn fest - der Täter konnte sich jedoch losreißen. Die Flucht endete aber wenig später mit einem Sturz des 40-jährigen Gronauers. Nun folgt ein Strafverfahren. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell