Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schmuck und Bargeld gestohlen

Waldbröl (ots)

Durch eine aufgehebelte Terrassentür sind Einbrecher im Zeitraum zwischen Freitag, 20:30 Uhr und Samstag (30. Dezember), 16:30 Uhr in eine Wohnungen eines Zweifamilienhauses in der Tersteegenstraße eingestiegen. Die Täter durchwühlten Schlafzimmer, Ankleidezimmer und Kinderzimmer nach möglichem Diebesgut Anschließend öffneten sie gewaltsam die Wohnungstür zur zweiten Wohnung und setzten ihre Suche dort fort. In beiden Wohnungen stahlen sie Bargeld und Schmuck.

Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell