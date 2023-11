Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Spende der Bundespolizei See für das Kinderpalliativteam der Unimedizin

Rostock / Warnemünde /Schwerin (ots)

Rostock - Die Bundespolizeiinspektion See Warnemünde hat dem Team der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) "Mike Möwenherz" der Unimedizin Rostock eine Spende in Höhe von 3.000 Euro überreicht. Der stellvertretende Inspektionsleiter Axel Meyer betonte, wie sehr ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen die Unterstützung des Palliativteams der Kinderklinik am Herzen liegt.

Bei der jährlich stattfindenden Hanse Sail ist die Bundespolizei See im Rahmen der Nachwuchsgewinnung regelmäßig mit einem Einsatzschiff und einem Infostand im Marinestützpunkt bzw. am Passagierkai in Warnemünde präsent. Dabei werden auch maritime Souvenirs, wie z.B. Schlüsselanhänger, Armbänder und Blumenampeln, die von den Besatzungsangehörigen übers Jahr hinweg in reiner Handarbeit aus seemännischen Knoten gefertigt wurden, gegen eine Spende an die Besucher abgegeben. Im Ergebnis konnte der oben genannte Erlös an das SAPV-Team überreicht werden.

Prof. Dr. Carl Friedrich Classen, der ärztliche Leiter des SAPV-Teams, nahm die Spende dankbar entgegen und berichtete den anwesenden Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei von der täglichen Arbeit seines Teams. Er betonte, wie wichtig es ist, schwerkranke Kinder so viel wie möglich im häuslichen Umfeld zu betreuen und neben der medizinischen Versorgung auch die Lebensqualität der Familien im Auge zu behalten. Das Team von "Mike Möwenherz" betreut derzeit rund um die Uhr 30 Kinder in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Sie leiden an Krebs, angeborenen genetischen Erkrankungen oder auch schweren, nichtoperierbaren Herzfehlern. Da nicht alle Kosten der Betreuung durch die Krankenkassen gedeckt werden, ist das Palliativteam auf Spenden angewiesen. Davon werden zum Beispiel die psychosoziale Betreuung der Familien und auch besondere Therapien, wie Musiktherapie, für die Kinder finanziert.

