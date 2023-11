Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist soll Mädchen in Bus belästigt haben: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Mittwochnachmittag soll ein bislang unbekannter Mann ein Mädchen in einem Linienbus in Baunatal belästigt haben, indem er sich neben ihr entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die 13-Jährige vertraute sich später ihrer Mutter an, die daraufhin eine Polizeidienststelle aufsuchte. Die mit den weiteren Ermittlungen wegen des Sexualdelikts betrauten Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Der Vorfall hatte sich gestern gegen 14:55 Uhr in einem Linienbus ereignet, der vom Schwalm-Eder-Kreis nach Baunatal fuhr. Das Mädchen schilderte den Polizisten, dass der Mann in Niedenstein eingestiegen sei und sich mit einem Sitz Abstand neben sie auf die letzte Bank im Bus gesetzt habe. Als der Bus Baunatal erreichte bemerkte sie, dass sich der Unbekannte entblößt hatte und neben ihr sitzend sexuelle Handlungen an sich vornahm, so das deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse stehende Mädchen. An der Endhaltestelle Altenbauna Stadtmitte soll der Täter schließlich ausgestiegen sein. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

- 35 bis 45 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, normale Statur, dunkelblonde bis braune Haare und Dreitagebart (trug Kapuze auf dem Kopf), mitteleuropäisches Erscheinungsbild, dunkelblaue Jacke, dunkelblaue Jogginghose.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell