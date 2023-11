Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungsbrand in Schauenburg-Hoof: Bewohner schwer verletzt

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Mittwochnachmittag kam es in der Herkulesstraße in Schauenburg-Hoof zu einem Wohnungsbrand in einem Zweifamilienhaus. Bei dem Versuch, das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen, erlitt ein 61-jähriger Bewohner eine schwere Rauchgasvergiftung und musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die mit den ersten Ermittlungen am Brandort befassten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo berichten, war der Brand gegen 16 Uhr in einem Zimmer in der Wohnung im 2. Obergeschoss ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr konnte durch ihren Einsatz ein Ausbreiten des Feuers auf das gesamte Haus verhindern, dennoch wurde die betroffene Wohnung durch den Brand und die entstandene Verrußung vollständig zerstört. Die darunterliegende Wohnung wurde durch Löschwasser erheblich in Mitleidenschaft gezogen und ist ebenfalls unbewohnbar. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mindestens 100.000 Euro. Die bisherigen Ermittlungen zur Brandursache ergaben keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Ob möglicherweise ein technischer Defekt eines vor Brandausbruch in Betrieb genommenen elektrischen Geräts ursächlich für das Feuer war, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell