Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Unfälle mit anschließender Flucht durch betrunkene Fahrer: Festnahme durch Polizei in beiden Fällen

Kassel (ots)

Kassel: Gleich zwei Mal ereigneten sich am gestrigen Dienstagabend in Kassel Verkehrsunfälle, die von mutmaßlich betrunkenen Fahrern verursacht wurden, die anschließend von der Unfallstelle flüchteten. In beiden Fällen gelang der Polizei im Rahmen der Fahndung die Festnahme. Mit Werten von rund 2,3 und 2,5 Promille müssen sich die zwei Männer nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten. Beiden wurde zudem eine Blutprobe entnommen.

Auffahrunfall auf A49

Der erste Unfall hatte sich gegen 17:15 Uhr auf der A 49 in Fahrtrichtung Marburg, zwischen den Anschlussstellen Kassel-Auestadion und Kassel-Niederzwehren, ereignet. Ein 52-Jähriger aus Tschechien war dort mit einem Lkw auf einen abbremsenden Kleintransporter aufgefahren, wobei ein Sachschaden entstanden war, beide Fahrzeuge aber noch weiterfahren konnten. Der 61 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters hatte anschließend feststellen müssen, dass der Lkw-Fahrer, der auf seinen Wagen aufgefahren war, keine Anstalten machte, nach dem Unfall anzuhalten. Der 61-Jährige folgte den Lkw bis auf die A44 und rief die Polizei. An der Rastanlage Biggenkopf konnte eine Polizeistreife den Lkw schließlich stoppen. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer förderte dort einen Wert von 2,5 Promille zutage. Der 52-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme mit zur Dienststelle begleiten. Zur Sicherung des Verfahrens wurde er zudem erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen, da er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat.

Flucht zu Fuß nach Unfall in Eugen-Richter-Straße

Die Flucht zu Fuß angetreten hatte ein Autofahrer nach einem Auffahrunfall in der Eugen-Richter-Straße. Zu dem Zusammenstoß war es gegen 19:50 Uhr gekommen, nachdem ein in Richtung Leuschnerstraße fahrender 43-Jähriger aus Kassel mit seinem Pkw in Höhe des Eifelwegs verkehrsbedingt abbremsen musste. Der nachfolgende Fahrer, ebenfalls ein 43-Jähriger aus Kassel, hatte mit seinem Audi nicht mehr rechtzeitig bremsen können und war auf den anderen Pkw aufgefahren. Auch hier waren Sachschäden entstanden. Bei Eintreffen der Polizei ergriff der 43-jährige Unfallverursacher jedoch kurzer Hand die Flucht zu Fuß. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife des Polizeireviers Süd-West den Tatverdächtigen ausfindig machen und festnehmen. Er war bei dem Unfall leicht verletzt worden, benötigte aber keine medizinische Versorgung. Da er aber rund 2,3 Promille Alkohol in der Atemluft hatte, nahmen die Beamten ihn zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle. Zusätzlich ist der 43-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weshalb gegen ihn auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell