Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgänger wird beim Überschreiten der Unteren Königsstraße von anfahrendem Lkw erfasst: 74-Jähriger schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Ein Fußgänger ist am heutigen Dienstagnachmittag beim Überqueren der Unteren Königsstraße von einem anfahrenden Lkw erfasst und dabei schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 74-Jährigen aus Kassel anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Lebensgefahr soll nach ersten Erkenntnissen für ihn offenbar nicht bestehen.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, ereignete sich der Unfall gegen 13:45 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 74-Jährige aus Kassel zwischen der Stern-Kreuzung und der Jägerstraße auf die Fahrbahn der Unteren Königsstraße getreten und zwischen wartenden Fahrzeugen durchgegangen. Genau in diesem Moment setzte sich der Verkehr jedoch in Bewegung, wobei der Fußgänger von einem anfahrenden Lkw erfasst wurde. Der 38 Jahre alte Fahrer des Lkw aus Weißrussland hatte den Fußgänger von seinem Führerhaus offenbar nicht gesehen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Aufgrund des Unfalls musste die Untere Königsstraße in Richtung Stern-Kreuzung bis etwa 14:30 Uhr gesperrt werden, wodurch es zu Behinderungen im Straßenverkehr und im Schienenverkehr kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell