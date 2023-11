Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Elfjähriger Fahrradfahrer bei Unfall auf Schulweg schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Zu einem Unfall zwischen einem elfjährigen Fahrradfahrer auf dem Schulweg und einen Pkw ist es am heutigen Dienstagmorgen gegen 7:55 Uhr in Kassel-Bettenhausen gekommen. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, war der Junge mit seinem Fahrrad auf der Straße "Erlenfeldanger" in Richtung Wahlebachweg unterwegs und wollte die Ochshäuser Straße überqueren. Nach Angaben von Zeugen war der Radfahrer zwischen zwei stehenden Fahrzeugen auf die Straße gefahren, die sich auf der Ochshäuser Straße in Richtung Innenstadt stauten. Anschließend soll er über die stadtauswärts führende Fahrspur gefahren sein, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 40-jährige Autofahrerin aus Kassel, die dort mit ihrem Hyundai unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß mit dem plötzlich zwischen den Fahrzeugen überquerenden Fahrradfahrer nicht mehr verhindern und erfasste den Elfjährigen. Das Kind aus Kassel erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde anschließend von Rettungskräften in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nach bisherigen Erkenntnissen für den Jungen nicht bestehen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, weshalb ein Rettungswagen die 40-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus brachte. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand jeweils geringer Sachschaden.

