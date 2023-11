Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbruch in Rothwesten: Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind am gestrigen Montag in ein Einfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Fuldatal-Rothwesten eingebrochen und haben Wertsachen erbeutet. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in Abwesenheit der Bewohner zwischen 16 Uhr und 21 Uhr ereignet. Die Täter waren über eine Balkontür eingebrochen, deren Scheibe sie gewaltsam einschlugen. Im Anschluss durchsuchten sie das gesamte Haus nach Wertgegenständen und erbeuteten Bargeld, Parfüm sowie zwei Ipads. In welche Richtung sie anschließend flüchteten, ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die am gestrigen Montag in Fuldatal-Rothwesten verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

