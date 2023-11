Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streit zwischen E-Scooter-Fahrer und 50-Jährigem endet mit Körperverletzung: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Im Fall einer Körperverletzung durch einen unbekannten Täter, die sich am gestrigen Montagabend gegen 22:20 Uhr in der Keplerstraße in Kassel ereignet hat, suchen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Opfer, ein 50 Jahre alter Mann aus Kassel, mit seiner Tochter und einem Hund zu Fuß unterwegs, als der Unbekannte auf dem Bürgersteig sehr nah auf einem E-Scooter an ihnen vorbei- und dabei über die Pfote des Hundes gefahren sei. Daraufhin gerieten die beiden Männer in Streit, in dessen Verlauf der E-Scooter-Fahrer den 50-Jährigen beleidigt, bedroht und geschlagen haben soll, wodurch dieser zu Boden stürzte. Als er das dort liegende Opfer trat, soll ein weiterer Mann hinzugekommen sein, der den Angreifer offenbar kannte und wegzog. Beide seien in Richtung Holländische Straße weggelaufen, so der 50-Jährige. Er wurde durch den Angriff verletzt und im Anschluss durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach dem Täter, der als 20 bis 30 Jahre alter, 1,80 bis 1,90 Meter großer und korpulenter Mann mit Vollbart, langen dunklen gewellten Haaren und einer grauen Jacke beschrieben wurde, verliefen bislang ohne Erfolg. Er soll mit einem Miet-E-Scooter unterwegs gewesen sein.

Wer den Beamten der EG 1 Hinweise zu der Körperverletzung geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

