Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mann bei Straßenraub in Vellmar verletzt: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Zu einem Straßenraub auf einen 57-jährigen Mann kam es am gestrigen Sonntagabend gegen 23 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Vellmar Nord. Wie das Opfer aus dem Landkreis Kassel später gegenüber den aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord angab, war er zu dieser Zeit gerade aus der Straßenbahn ausgestiegen, als er von hinten auf den Kopf geschlagen wurde, stürzte und mit dem Gesicht auf einer Betonplatte aufschlug. Anschließend habe der unbekannte Täter die Geldbörse aus seiner Gesäßtasche gezogen und sei damit geflüchtet. Der verletzte 57-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndung nach dem Räuber, der als Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild und einer Camouflage Jacke beschrieben wurde, verlief ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Wer am gestrigen Abend verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

