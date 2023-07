Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 74-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Samstag gegen 9.42 Uhr fuhr die 28-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta auf der Georgstraße in Richtung Burgstraße. An der Kreuzung Kaiserstraße/Georgstraße/Nordstraße beabsichtigte sie geradeaus zu fahren und missachtete dabei das Rotlicht. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden 74-jährigen Fahrer eines Volvo XC 60, welcher die Kaiserstraße in Richtung Nordstraße fuhr. Dabei wurde die 28-Jährige leicht und der 74-Jährige schwer verletzt, worauf dieser zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus kam. Der Gesamtschaden wird auf etwa 17500 Euro geschätzt.

