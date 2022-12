Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Dienstag gegen 16.35 Uhr fuhr die 18-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta die Straße Am Hauptdiek aus Richtung des Golfplatzes in Richtung Ochtruper Straße. An der Kreuzung beabsichtigte sie nach rechts abzubiegen. In diesem Moment übersah sie den 65-jährigen Fahrer eines 6er BMW welcher die B403 aus Richtung Ochtrup in Richtung Bad Bentheim fuhr und gerade einen vor ihm fahrenden 55-jährigen Fahrer eines VW-Tiguan überholte. Der 65-Jährige versuchte einen Zusammenstoß mit dem Ford zu vermeiden und wich daraufhin nach rechts aus, wobei er das Fahrzeug des 55-Jährigen touchierte. Die 18-Jährige setzte ihre Fahrt fort, konnte jedoch im Rahmen der Ermittlungen ausfindig gemacht werden. Die Polizei Bad Bentheim bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

