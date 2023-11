Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Unfallflucht unter Alkoholeinfluss: Fahrer bleibt mit plattem Reifen liegen

Kassel (ots)

Kassel:

Eine Unfallflucht unter Alkoholeinfluss endete am gestrigen Sonntagmorgen für einen 50 Jahre alten Autofahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis am Platz der Deutschen Einheit in Kassel mit einem platten Reifen. Eine Streife des Polizeireviers Ost war gegen 6:30 Uhr von Verkehrsteilnehmern wegen des mitten auf zwei Fahrstreifen stehenden Ford gerufen worden. Wie sich anschließend herausstellte, war der Pkw mit einer Reifenpanne liegengeblieben und wies darüber hinaus frische Unfallschäden an der vorderen Stoßstange und dem Kotflügel auf. Auch der mutmaßliche Fahrer gab sich den Beamten vor Ort zu erkennen. Nachdem er geschildert hatte, dass er auf der Heimfahrt über eine Verkehrsinsel gefahren sei, aber nicht mehr wisse wo genau, begann die Suche nach der möglichen Unfallstelle. Diese fanden die Polizisten schließlich in der Friedrich-Ebert-Straße, wo ein zu dem Schaden am Auto passendes Verkehrsschild festgestellt wurde. Da ein Atemalkoholtest bei dem 50-Jährigen einen Wert von 1,7 Promille ergab, musste er sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher und leiteten Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr" sowie Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen ihn ein.

