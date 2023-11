POL-KS: Schwalm-Eder-Kreis, BAB 7 schwerer Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen

Kassel (ots) - Kassel-Rothenditmold: Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum heutigen Donnerstag in ein Feinkostgeschäft in der Philippistraße in Kassel eingebrochen. Der Einbrecher hatte mit einem Stein eine Scheibe am Eingang eingeworfen und war so in den Laden gelangt, wobei er beim Einstieg gegen 23 Uhr den Alarm des Geschäfts auslöste. Dort hatte ...

mehr