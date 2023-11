Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Polizei- und Feuerwehreinsatz nach Dacheinsturz in Kirche am Friedrichsplatz

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am heutigen Montagmittag wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 13 Uhr zu einer Kirche am Kasseler Friedrichsplatz gerufen, da dort Teile des Dachs eingestürzt sein sollen. Wie die dort eingesetzten Streifen berichten, sind tatsächlich Teile des Dachs eingestürzt, weshalb die Eingänge des Gebäudes nun vorsorglich abgesperrt werden. Personen sollen nach bisherigen Informationen nicht verletzt worden sein. Wegen des Einsatzes von Feuerwehr und Polizei ist die Frankfurter Straße aktuell zwischen der Fünffensterstraße in Richtung Altmarkt gesperrt. Ortskundige werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Die Gegenrichtung der Frankfurter Straße ist von der Sperrung derzeit nicht betroffen.

Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor. Eine Dauer der Straßensperrung kann momentan nicht abgesehen werden. Wir berichten nach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell