Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Brand am Gebäude, Brandmeldealarm und Tragehilfe

Herdecke (ots)

Gestern Abend wurde die Feuerwehr Herdecke zu einem Brand am Gebäude in die Raabestraße alarmiert. Die eintreffenden Einsatzkräfte erkundeten in unmittelbarer Nähe der Einsatzadresse. Vor Ort konnte jedoch kein Schadenfeuer festgestellt werden. Der Einsatz der Feuerwehr wurde abgebrochen.

Die automatische Brandmeldeanlage eines Geschäftes in der Mühlenstraße sorgte Heute um 13:28 Uhr für die Alarmierung der Feuerwehr. In dem ansässigen Geschäft konnte jedoch kein Auslösegrund festgestellt werden. Auch hier wurde der Einsatz der Feuerwehr nach kurzer Zeit abgebrochen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte um 00:24 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Gartenstraße alarmiert.

