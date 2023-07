Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Erneuter Brandmeldealarm, Verkehrsunfall und Person hinter Tür - 3 Einsätze im Ortsteil Ende

Herdecke (ots)

Auch am Donnerstag musste die Feuerwehr Herdecke ausrücken.

Um 12:36 Uhr ging es in die Straße Weg zum Poethen, wo sich ein medizinischer Notfall ereignet hatte. Die Person in der Wohnung konnte die Eingangstür nicht mehr eigenständig öffnen. Glücklicherweise gab es einen Schlüssel und die Tür konnte gewaltfrei geöffnet werden. Der Patient wurde an den Rettungsdienst übergeben.

Auf dem Rückweg kam die Fahrzeugbesatzung an einem Verkehrsunfall In der Schlage vorbei. Die Feuerwehr sicherte zunächst die Einsatzstelle ab. Ein ebenfalls zufällig vorbeifahrender Krankentransportwagen unterstützte bei der Sichtung der Patienten. Glücklicherweise handelte es sich "nur" um Blechschaden und ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. Die Einsatzstelle wurde an die eintreffende Polizei übergeben.

Um 17:18 Uhr wurde die Feuerwehr erneut zum Krankenhaus in den Gerhard-Kienle-Weg alarmiert. Die Brandmeldeanlage hatte dieses mal im Kinderhaus ausgelöst, wo Essen angebrannt war. Ein Eingreifen der Feuerwehr war auch hier nicht erforderlich, sodass der Einsatz abgebrochen werden konnte.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell