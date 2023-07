Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Brand im Gebäude, Unwettereinsätze, Ölspur und Tragehilfe - darunter vier Einsätze in kürzester Zeit

Herdecke (ots)

Am Sonntag musste die Feuerwehr Herdecke viermal ausrücken.

Um 18:27 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Ölspur in den Heimweg alarmiert. Bei Eintreffen wurde eine ca. 30 Meter lange Kraftstoffspur vorgefunden, welche durch die Einsatzkräfte abgebunden wurde. Das Kleineinsatzfahrzeug war ca. 15 Minuten im Einsatz.

Kurz im Anschluss ging es um 18:53 Uhr mit dem Stichwort F2 - Brand im Gebäude entwickelt in die Straße In der Schlage. Vor Ort konnte leichter Brandgeruch wahrgenommen werden. Nach einer ausgiebigen Erkundung, konnte letztendlich eine Holzbefeuerte Heizungsanlage ausfindig gemacht werden. Da von der Einsatzstelle keine Gefahr ausging, konnte der Einsatz eines erweiterten Löschzuges abgebrochen werden. Neben der Feuerwehr erschien auch die Polizei an der Einsatzstelle. Einsatzdauer rund 20 Minuten.

Weiter ging es mit einem Unwettereinsatz um 19:33 Uhr in die Straße Auf der Helle. An der dortigen Einsatzadresse war eine ca. 40m² große Efeuwand auf die Straße gestürzt. Die Einsatzkräfte zerkleinerten das Efeu mittels Motorsäge und reinigten grob die Fahrbahn. Die Besatzung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs war rund 45 Minuten im Einsatz.

Auch der nächste Unwettereinsatz ließ nicht lange auf sich warten. Denn um 20:44 Uhr ertönten die Meldeempfänger erneut mit dem Stichwort Unwetter Einzel - Sturm/Hindernis auf Straße an der Kemnade. Vor Ort konnte der Gefahrenbaum ausfindig gemacht werden. Da der Einsatz der Drehleiter in dem Bereich nicht möglich war, wurde der Wanderweg in beide Richtungen abgesperrt. Ein Fachunternehmen wird nun die Beseitigung übernehmen. Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und die Drehleiter waren ca.45 Minuten im Einsatz.

In der Nacht zu Montag wurden die Einsatzkräfte um 00:24 Uhr zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst in die Gartenstraße alarmiert. Vor Ort war es zu einem medizinischem Notfall gekommen, wo der Rettungsdienst die Unterstützung der Feuerwehr angefordert hatte. Die Besatzung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug war ca. 30 Minuten im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell