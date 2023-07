Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr Herdecke Freitag und Samstag gefordert - Rauchentwicklung Wald, Brandmeldealarm, Tragehilfe, Heimrauchmelder

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Herdecke (ots)

Am Freitag wurde die Feuerwehr Herdecke um 15:12 Uhr mit dem Stichwort F0-Brand gelöscht zur Wittbräucker Straße alarmiert. An der dortigen Einsatzstelle befand sich ein Oldtimer der Marke Mercedes auf dem Standstreifen. Aus den hinteren Radkästen qualmte es ein wenig. An der Bremsanlage lag augenscheinlich ein technischer Defekt vor. Die Anlage wurde mittels C-Rohr abgekühlt und abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde dem Fahrzeugeigentümer übergeben, welcher sich eigenständig um das Abschleppen des PKW kümmerte. Einsatzdauer ca. 30 Minuten.

Gegen 18:54 Uhr ertönten die Meldeempfänger erneut. In der Straße Millöckerweg piepste ein Heimrauchmelder, was die Nachbarn dazu veranlasste die Feuerwehr zu rufen. Vor Ort wurde ein Löschangriff aufgebaut und die Drehleiter in Stellung gebracht, um von Außen in die Wohnung zu schauen. Während dieser Arbeiten wurde der Einsatzleiter von einer eintreffenden Nachbarin angesprochen, welche einen Schlüssel zu der Wohnung hatte. Kurzer Hand wurde diese begangen und der "Übeltäter", ein batterieschwacher Rauchmelder außer Betrieb genommen. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Einsatzdauer rund 30 Minuten.

In der Nacht auf Samstag, gegen 3:23 Uhr wurde die Feuerwehr in den Schumannweg alarmiert. Hier war der Rettungsdienst vor Ort und hatte Tragehilfe angefordert. Vor Ort war es zu einem schwerem Sturz von einem Balkon gekommen. In Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst wurde der Patient stabilisiert und mittels einer Schleifkorbtrage zum Rettungswagen verbracht. Einsatzdauer ca. 1,5 Stunden

Die Nacht war kurz, denn um 09:12 Uhr mussten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wieder raus. Erneut kam es zu einem Brandmeldealarm im Krankenhaus am Gerhard-Kienle-Weg. Die Brandmeldeanlage hatte aufgrund von Bauarbeiten ausgelöst. Der Einsatz der Feuerwehr konnte somit abgebrochen und die Einsatzstelle einem Haustechniker übergeben werden. Einsatzdauer ca. 30 Minuten.

Nur kurze Zeit später, nämlich gegen 09:56 Uhr ertönten die Meldeempfänger erneut. In der Zeppelinstraße wurde die Rauchentwicklung aus einem Waldstück gemeldet. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte zunächst keine Feststellung machen. Durch den Einsatz einer Drohne und eines der neu angeschafften Offroadfahrzeuge konnte ein altes Lagerfeuer ausfindig gemacht werden. Dem Eigentümer wurde untersagt das Feuer weiter zu betreiben und musste dieses eigenständig löschen.

Die Feuerwehr warnt an dieser Stelle auch nochmals eindringlich davor, offenes Feuer, wie z.B. Lagerfeuer, Grillfeuer oder ähnliches in Waldnähe oder auch auf trockenen Wiesen zu entzünden. Derzeit herrscht die Waldbrandstufe 3 von 5.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell