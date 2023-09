Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alkoholisiert Unfall verursacht

Bocholt (ots)

In zwei Fällen haben Autofahrer am Sonntag in Bocholt unter Alkoholeinfluss Unfälle verursacht. Der erste Fall spielte sich nachmittags im südlichen Stadtgebiet ab: Dort war ein 33-Jähriger auf ein geparktes Auto geprallt. Ein Atemalkoholtest ließ bei dem Mann auf einen Blutalkoholwert von circa 2,4 Promille schließen. Der zweite Vorfall dieser Art ereignete sich am frühen Abend in der Innenstadt. Dort fuhr ein 35-Jähriger auf einen verkehrsbedingt haltenden Wagen auf. Der Mann entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeikräfte ihn antreffen und stoppen. Der Atemalkoholtest ließ bei ihm auf einen Blutalkoholwert von circa 2,3 Promille schließen. In beiden Fällen leiteten die Beamten Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. Zudem standen Blutproben an, um den Grad der Alkoholisierung zum Zeitpunkt der Unfälle exakt nachzuweisen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell