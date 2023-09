Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Anhänger

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hemdener Weg;

Tatzeit: zwischen 09.09.2023, 22.30 Uhr, und 10.09.2023, 06.30 Uhr;

Aufgebrochen haben unbekannte Täter in Bocholt einen abgestellten Anhänger. Das Fahrzeug hatte auf einem Grundstück am Hemdener Weg gestanden, wo es in der Nacht zum Sonntag zu der Tat kam. Nach ersten Erkenntnissen blieb die Ladung des Fahrzeugs unangetastet. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell