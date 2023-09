Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch misslingt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Alfred-Flender-Straße;

Tatzeit: 11.09.2023, 01.40 Uhr;

Gescheitert sind Unbekannte in der Nacht zum Montag bei einem versuchten Einbruch in Bocholt. Um in eine Gaststätte an der Alfred-Flender-Straße zu gelangen, hatten sich zwei Männer an der Eingangstür zu schaffen gemacht. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell