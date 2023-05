Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Vaihingen an der Enz: 22-Jähriger wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 22-Jähriger steht im Verdacht, an einem Bahnsteig des Bahnhofs Vaihingen an der Enz eine besonders schwere räuberische Erpressung begangen zu haben. Am Mittwoch, den 24.05.2023, soll der Tatverdächtige sich gegen 15.19 Uhr neben einen am Bahnsteig wartenden 13-jährigen Jungen gesetzt und diesen zunächst auf seine Kopfhörer angesprochen haben. Schließlich zückte der 22-Jährige ein Messer, bedrohte den 13-Jährigen hiermit und forderte die Herausgabe der Kopfhörer. Der 13-Jährige kam der Forderung nach und stieg in der Folge verängstigt in den zwischenzeitlich eingefahrenen Zug. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der 22-Jährige am Freitag 26.05.2023 einem Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl erließ, in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

