POL-PDWIL: Schulzentrum Wandalbertstraße - Verkehrsregelungen ab dem 12.06.2023

Das Prümer Regino-Gymnasium räumt die historische Stätte inmitten der Karolingerstadt und ist umgezogen. Jedenfalls so gut wie.

Am 12.06.2023 - direkt nach den Pfingstferien - findet der erste Schultag in neuer Umgebung in der Wandalbertstraße statt.

Neben der Berufsbildenden Schule, der Realschule plus und der Astrid-Lindgren Schule wächst das Prümer Schulzentrum rund um " In der Dell" dann weiter an.

Um den Weg zum Schulzentrum für alle sicher zu gestalten, sind in Abstimmung von Ordnungsbehörde, Polizei, Stadt Prüm und den Schulen folgende Regelungen getroffen worden:

1.

Um Störungen bei der An- und Abfahrt des Schülerverkehrs nach Möglichkeit nicht entstehen zu lassen, wird ein absolutes Haltverbot eingerichtet.

Das heißt: auch nur das kurzfristige Anhalten zum Ein- oder Aussteigen ist nicht erlaubt. Das Ordnungsamt wird die Beachtung der Haltverbote regelmäßig überwachen.

2.

Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen möchten, wird die Möglichkeit geboten, die Parkfläche hinter dem Konvikt zu nutzen. Dort ist ein sog. "Kiss & Go" - Bereich ausgeschildert.

Abseits der stark befahrenen Straßen können die Kinder hier in Ruhe aus dem Auto aussteigen und über einen Fußweg auf dem Burgstück in Richtung Schule gehen.

3.

Und nun zur besonderen Rolle des Prümer Ausstellungsgeländes.

Hier stehen viele großzügig gestaltete Parkplätze zur Verfügung. Für Schüler und Lehrer. Dass es gerade Morgens schnell gehen muss, ist schon klar. Beim Ausstellungsgelände wurde im Bereich der B 410 eine neue Haltestelle geschaffen, die im Rahmen des Linienverkehrs zum Schulzentrum Wandalbertstraße regelmäßig angefahren wird.

4.

Ordnungsamt und Polizei empfehlen die Bildung von Fahrgemeinschaften.

Die gemeinsame Anfahrt zur Schule spart Geld und schont die Umwelt. Die An- und Abfahrt wird durch eine Entlastung der Straßen für jeden einzelnen beschleunigt.

Als Sicherheitspartner werden Beamtinnen und Beamten der Prümer Polizei die An-und Abfahrtswege rund um die "Dell" am Morgen und am Mittag im Auge behalten und für große und kleine Anliegen ansprechbar sein.

Gemeinsam wird's funktionieren!

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Prüm und der Straßenverkehrsbehörde der Verbandsgemeinde Prüm

