Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Käthe-Kollwitz-Straße; Tatzeit: zwischen 16.07.23, 22.30 Uhr, und 17.07.23, 06.45 Uhr; In der Nacht zum Dienstag hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Wohnhauses an der Käthe-Kollwitz-Straße und drangen in das Gebäude ein. Entwendet wurden Armbanduhren, Bargeld und Kopfhörer. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) Kontakt für ...

