Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Münsterstraße; Unfallzeit: 17.07.23, 18.25 Uhr; Am Montag befuhr ein 86 Jahre alter Fahrradfahrer aus Ahaus-Alstätte den Radweg der Münsterstraße in Richtung Wessum. In Höhe eines Getränkehandels kreuzte plötzlich eine Radfahrerin den Weg. An der Unfallstelle ist die Sicht durch Container eingeschränkt. Der 86-Jährige bremste stark ab und stürzte. Dabei zog er sich leichte ...

mehr