Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin im Stadtteil Brasselsberg: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg:

Zwei falsche Wasserwerker haben am gestrigen Dienstagabend im Kasseler Stadtteil Brasselsberg eine hochbetagte Frau in ihrer Wohnung bestohlen. Wie die Seniorin den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes schilderte, war sie bei ihrer Rückkehr gegen 17:30 Uhr vor ihrem Haus im Wohngebiet zwischen Druseltalstraße und Dachsbergstraße von einem unbekannten Mann angesprochen worden, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vorstellte. Er erklärte, dass er wegen eines Wasserrohrbruchs in der Nachbarschaft die Leitungen im Haus überprüfen müsse. Sogar einen Ausweis zeigte er vor, sodass das Opfer den vermeintlichen Wasserwerker hereinließ. Kurze Zeit später kam ein zweiter Mann durch die angelehnte Tür in das Haus, der als helfender Kollege vorgestellt wurde. Während einer der Männer mit der Seniorin in verschiedenen Räumen das Wasser laufen ließ und sie ablenkte, entwendete der Komplize Bargeld und Schmuck aus dem Wohnzimmer. Nachdem die beiden Unbekannten gegangen waren, stellte die Seniorin den Diebstahl fest. Die Trickdiebe, die Jacken/ Westen mit reflektierenden Streifen, ähnlich Warnwesten, trugen, werden wie folgt beschrieben:

1.) Ca. 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, kurze dunkle Haare, Hautwucherungen am Hals, trug eine hellgrüne Jacke oder Weste, sprach akzentfrei Deutsch.

2.) Ca. 1,75 Meter groß, grüne Weste.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Trickdiebe geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

